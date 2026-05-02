Así se juega el Tiro con Arco, deporte con posibilidad de medalla para México en los Juegos Olímpicos 2028

Uno de los deportes que podrían generar muchas alegrías entre la comunidad nacional, de cara a los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, es el Tiro con Arco. Por tal motivo, aquí conocerás cómo se juega, qué reglas tiene y los atletas mexicanos con opciones reales de medalla.

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El Tiro con Arco se ha convertido en uno de los deportes más importantes que existen en México gracias a la cantidad de trofeos que los atletas han sumado en los últimos años. Por tal motivo, se describe como una carta fuerte del país con miras a posibles medallas en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Cómo se juega y qué reglas tiene el Tiro con Arco?

De acuerdo con información de la CONADE, el Tiro con Arco es un deporte en donde se disparan flechas a una diana de 70 metros de distancia en donde se compite en sets o puntuación acumulada (en el apartado compuesto) con límites de tiempo de 20 a 40 segundos por flecha o, bien, de 120 a 180 segundos por flecha.

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La puntuación se distribuye a través de cinco colores en las dianas, mismas que tienen 122 cm de diámetro. Dentro de las reglas se tiene prohibido tensar el arco con una puntería fuera de la diana, así como perder la flecha antes de realizar el disparo en eventos olímpicos.

En el Tiro con Arco Compuesto, por ejemplo, las poleas tienen una menor tensión y, la principal diferencia respecto al normal, es que aquí se compiten por puntos acumulados, y no por sets. Ten en cuenta que esta modalidad hará su debut en los Juegos Olímpicos 2028, y México cuenta con participantes con oportunidades reales de medallas.

¿Qué atletas mexicanos pueden ganar medallas en los Juegos Olímpicos 2028?

En el apartado varonil destaca Matías Grande, quien recientemente se quedó con el cuarto lugar en la Copa del Mundo del Tiro con Arco. En la rama femenil, por su parte, aparecen figuras como Maya Becerra, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia, quienes llegarán a los Juegos Olímpicos con oportunidades reales de medalla.