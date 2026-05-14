¡Regresa por más triunfos! Estos son los títulos de Federico Vilar con el Atlante

Una de las grandes leyendas del Atlante, es Federico Vilar, quien ha tomado la decisión de volver a la institución en su regreso a la Liga BBVA MX, el argentino se suma al cuerpo técnico de Miguel Herrera de cara al Apertura 2026, situación que ha sido bien tomada por la afición de los Potros.

Su regreso a la institución es para sumar personajes que se sienten completamente identificados con el equipo, quienes en su momento fueron ídolos de la afición y referentes del Atlante, como es el caso del exportero argentino, quien es de los pocos que puede presumir fue campeón con los azulgranas.

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Estos son los títulos de Federico Vilar con el Atlante

Federico Vilar llegó al Atlante en 2003, donde rápidamente se convirtió en un referente de la afición, siendo una de las figuras más queridas de la era moderna del equipo, su seguridad en la portería fue fundamental para que los Potros fueran campeones del Apertura 2007 de la Liga BBVA MX, equipo que era comandado desde la banca por José Guadalupe Cruz.

Ese equipo que tenía un buen estilo a la ofensiva y orden en la defensa, también contaba con un portero con experiencia, por lo que lograron conseguir el tercer tanto del Atlante ante los Pumas.

Sin embargo, el buen momento del equipo todavía tenía más alegrías para su afición, pues el Atlante ganó la Liga de Campeones de la Concacaf, al imponerse a Cruz Azul en la final, donde también Federico Vilar fue clave.

Gracias a ese título, el Atlante tuvo la oportunidad de ir al Mundial de Clubes de la FIFA en 2009, donde se enfrentaron al conjunto del Barcelona de España, donde se encontraba Messi.

