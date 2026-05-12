Club América despide a un jugador que sí supo lograr lo que Henry Martin desperdició
La directiva azulcrema habría confirmado la salida de Néstor Araujo para el Apertura 2026
Henry Martín fue el villano del Club América durante la definición de los Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Pumas. El experimentado delantero malogró un penal en los últimos minutos en Ciudad Universitaria, remate que podría haber significado la clasificación de los azulcremas a Semifinales. Hoy, la directiva del club habría confirmado la salida de un futbolista que supo darle un título a las Águilas desde los once pasos.
Diversos reportes afirman que Néstor Araujo será la primera baja oficial del América para el Apertura 2026. Durante la reunión que tuvo la directiva con la plantilla azulcrema tras la eliminación ante los universitarios, se habría comunicado formalmente que el defensor no entra en los planes deportivos para la próxima temporada. Su contrato expira el 30 de junio y no será renovado, por lo que será agente libre durante el siguiente mercado de fichajes.
Néstor Araujo le dio el penúltimo título al América
Pocos recuerdan que el zaguero central de 34 años fue el encargado de darle el penúltimo título que obtuvo el América hasta la fecha. El 25 de septiembre de 2024, el equipo de André Jardine disputó la Campeones Cup contra Columbus Crew. El resultado final fue un empate 1-1 gracias a los goles de Víctor Dávila y Malte Amundsen, por lo que el ganador debió definirse mediante la tanda de penales.
TE PUEDE INTERESAR:
- Regreso a casa: 3 jugadores vuelven a Chivas para integrarse a la plantilla de Gabriel Milito
- Confirman la fecha de venta de los boletos para el Chivas vs Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026
- Tigres UANL confirma un nuevo refuerzo antes de la final con Toluca
Se patearon un total de siete penales por equipo para poder definir al campeón. Aquella noche, el América se consagró gracias a que Néstor Araujo consiguió marcar el último penal de la serie, derrotando al equipo de la MLS por 5-4. Diego Valdés, Rodrigo Aguirre, Álvaro Fidalgo y Víctor Dávila fueron los otros jugadores que convirtieron para las Águilas; mientras que Richard Sánchez y Ramón Juárez habían malogrado sus remates.
¡¡¡𝙋𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙞𝙜𝙤 𝙨𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙍𝙚𝙮!!! 👑🦅— Campeones Cup (@CampeonesCup) September 26, 2024
El penal que le dio al @ClubAmerica el título en esta #CampeonesCup 💥⚽#OneGameOneChampionOneCup pic.twitter.com/Ym237RL7gF
Araujo podría continuar con su carrera en la Liga BBVA MX
La información indica que ya es un hecho que Araujo no seguirá jugando en el América a partir de la próxima campaña, sin embargo, su destino podría estar dentro de México. Diversos reportes señalan que Atlante, equipo que regresará a la Primera División para el Apertura 2026, tendría en carpeta al medallista olímpico con la Selección Mexicana para afrontar el siguiente torneo.
De esta manera, los Potros de Hierro solamente deberían negociar de forma directa con el jugador, ya que se encontrará en libertad de acción tras terminar su contrato con las Águilas. Aún no han habido acercamientos formales, pero Miguel Herrera, nuevo entrenador del Atlante, valora incorporar a Néstor Araujo para confrontar su vuelta a la Liga BBVA MX.