Club América despide a un jugador que sí supo lograr lo que Henry Martin desperdició

Henry Martín fue el villano del Club América durante la definición de los Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Pumas. El experimentado delantero malogró un penal en los últimos minutos en Ciudad Universitaria, remate que podría haber significado la clasificación de los azulcremas a Semifinales. Hoy, la directiva del club habría confirmado la salida de un futbolista que supo darle un título a las Águilas desde los once pasos.

Diversos reportes afirman que Néstor Araujo será la primera baja oficial del América para el Apertura 2026. Durante la reunión que tuvo la directiva con la plantilla azulcrema tras la eliminación ante los universitarios, se habría comunicado formalmente que el defensor no entra en los planes deportivos para la próxima temporada. Su contrato expira el 30 de junio y no será renovado, por lo que será agente libre durante el siguiente mercado de fichajes.

Nestor Araujo of America during the game America vs Pachuca, corresponding to Round 10 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 04, 2023.



Nestor Araujo de America durante el partido America vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 04 de Marzo de 2023.|Adrian Macias/Adrian Macias

Néstor Araujo le dio el penúltimo título al América

Pocos recuerdan que el zaguero central de 34 años fue el encargado de darle el penúltimo título que obtuvo el América hasta la fecha. El 25 de septiembre de 2024, el equipo de André Jardine disputó la Campeones Cup contra Columbus Crew. El resultado final fue un empate 1-1 gracias a los goles de Víctor Dávila y Malte Amundsen, por lo que el ganador debió definirse mediante la tanda de penales.

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Se patearon un total de siete penales por equipo para poder definir al campeón. Aquella noche, el América se consagró gracias a que Néstor Araujo consiguió marcar el último penal de la serie, derrotando al equipo de la MLS por 5-4. Diego Valdés, Rodrigo Aguirre, Álvaro Fidalgo y Víctor Dávila fueron los otros jugadores que convirtieron para las Águilas; mientras que Richard Sánchez y Ramón Juárez habían malogrado sus remates.

¡¡¡𝙋𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙞𝙜𝙤 𝙨𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙍𝙚𝙮!!! 👑🦅



El penal que le dio al @ClubAmerica el título en esta #CampeonesCup 💥⚽#OneGameOneChampionOneCup pic.twitter.com/Ym237RL7gF — Campeones Cup (@CampeonesCup) September 26, 2024

Araujo podría continuar con su carrera en la Liga BBVA MX

La información indica que ya es un hecho que Araujo no seguirá jugando en el América a partir de la próxima campaña, sin embargo, su destino podría estar dentro de México. Diversos reportes señalan que Atlante, equipo que regresará a la Primera División para el Apertura 2026, tendría en carpeta al medallista olímpico con la Selección Mexicana para afrontar el siguiente torneo.

De esta manera, los Potros de Hierro solamente deberían negociar de forma directa con el jugador, ya que se encontrará en libertad de acción tras terminar su contrato con las Águilas. Aún no han habido acercamientos formales, pero Miguel Herrera, nuevo entrenador del Atlante, valora incorporar a Néstor Araujo para confrontar su vuelta a la Liga BBVA MX.

