¡PREPARADOS! Fecha y hora de la final del futbol mexicano

La Liga de Expansión MX ya tiene lista su serie por el título del Clausura 2026. Tepatitlán y la Jaiba Brava de Tampico Madero serán los protagonistas de una final que se jugará a ida y vuelta, con una semana de diferencia entre ambos encuentros y con el campeonato definiéndose en territorio jalisciense.

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¿En qué estadios se jugará la final de la Liga de Expansión MX?

El partido de ida se disputará el sábado 9 de mayo, en el Estadio Tamaulipas, casa de la Jaiba Brava. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Una semana después, el sábado 16 de mayo, la serie se trasladará al Estadio Tepa Gómez, donde Tepatitlán recibirá el duelo de vuelta, también a las 19:00 horas, para definir al campeón del torneo.

La final tendrá un ingrediente especial, ya que Tepatitlán llega con la posibilidad de cobrar revancha deportiva ante un rival que le ha competido de cerca en instancias importantes. Los Alteños cerrarán la eliminatoria en casa después de haber sido el equipo más sólido del certamen, mientras que Tampico Madero buscará confirmar su peso en la categoría y mantenerse como uno de los clubes más fuertes de la Liga de Expansión.

¿Cuáles fueron las semifinales de la Liga de Expansión MX del Clausura 2026?

El camino de ambos equipos a la final tuvo cierres distintos. Tepatitlán avanzó después de una serie complicada ante Mineros, en la que el marcador global terminó igualado, pero su mejor posición en la tabla le dio el boleto a la disputa por el campeonato. Por su parte, la Jaiba Brava dejó en el camino a Cancún FC, luego de ganar el primer partido y empatar en la vuelta para imponerse en el marcador global.

Con esto, la Liga de Expansión tendrá una final con dos sedes de alta expectativa: primero en Tamaulipas y después en Jalisco. La serie promete intensidad desde el primer minuto, pues cualquier ventaja en la ida podría ser determinante para llegar con margen al juego definitivo. Tepatitlán intentará aprovechar el cierre frente a su afición, mientras que la Jaiba Brava buscará dar el golpe desde el primer capítulo.

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