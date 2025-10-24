Todos los detalles del nuevo equipo de Lionel Messi: será en Argentina y en 2026

Lionel Messi sabe que no le quedan muchos años más de carrera a pesar de haber renovado recientemente su contrato con Inter Miami . Por esta razón, el astro argentino ha comenzado varios negocios tanto fuera como dentro del futbol y uno de ellos es el proyecto de Leones de Rosario FC, equipo de la familia del ‘10’ de la selección de Argentina que pasará a jugar en torneos profesionales afiliados a la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Leones de Rosario, equipo de Messi, jugará en la cuarta división de Argentina

Según la comunicación del Boletín Oficial N° 6752, emitido el 11 de septiembre de 2025, Leones de Rosario fue afiliado por AFA y participará en la Primera C, cuarta división del futbol argentino. De esta manera, el equipo de Messi se salteará el Torneo Promocional Amateur, quinta división, para jugar una categoría por encima en 2026. Cabe destacar que Leo también es socio de Deportivo LSM , equipo fundado por la familia de Luis Suárez.

@leonesderosariofc / IG Leones de Rosario jugará en la cuarta división de Argentina

La estructura de Leones de Rosario: directiva y entrenador

El club del crack argentino cuenta con Matías Horacio Messi (hermano de Leo) como máximo representante, siendo el presidente de la institución. Además, María Sol (hermana) es vocal suplente, mientras que Tomás Matías Messi (sobrino del ‘10’) es revisor de cuentas suplente.

Cabe resaltar que Leones de Rosario será dirigido por Víctor Chapa Zapata, exmediocampista argentino con recorrido en el futbol profesional en clubes como River Plate, Real Valladolid, Vélez Sarsfield, entre otros. El estratega viene de tener su primera experiencia en los banquillos dirigiendo a Atlas, institución que milita en la Primera C de Argentina, misma liga que jugará el equipo de Messi.

Historia y presente del Leones de Rosario

Leones de Rosario no es un equipo nuevo, ya que fue fundado el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina y empezó a participar con su equipo masculino de Mayores en el Torneo Unificado de Ascenso.

Ese año terminó tercero en la Zona C del Torneo Unificado de Ascenso y en 2016 tuvo otra gran campaña compitiendo en Primera C, Copa Mariano Reyna. Continuó con su crecimiento hasta que en 2019 tuvo su mejor año: fue campeón con 63 puntos en 28 jornadas y ascendió a la Primera B. Ahora, dejará el amateurismo para jugar en la cuarta división del futbol argentino.