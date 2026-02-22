¿Se cancela el Abierto Mexicano de Tenis? Dan postura oficial

Con un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales, el Abierto Mexicano de Tenis desmintió la versión que ha circulado en redes sociales sobre una supuesta cancelación del evento y reiteró su compromiso con la celebración del torneo en Acapulco, Guerrero.

Te puede interesar: La razón por la cual Ben Shelton no jugará el Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Abierto Mexicano de Tenis niega cancelación del torneo

Tal y como estaba previsto, el Abierto Mexicano de Tenis a celebrarse en Acapulco, Guerrero, se desarrollará con normalidad entre el sábado 21 de febrero y el próximo 1 de marzo.

Así lo confirmaron los organizadores a través de un comunicado en sus cuentas oficiales, luego de los rumores que comenzaron a circular en redes sociales derivado de los hechos de violencia que han azotado el occidente de México.

"El Abierto Mexicano informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco", informaron los organizadores.

"El torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación. El evento continúa conforme a lo programado y la operación de torneo se desarrolla con normalidad", agregaron.

Este domingo 22 de febrero se celebra la Segunda Ronda de la Fase Previa del torneo.

Te puede interesar: ¡ORGULLO NACIONAL! Isaac del Toro hace historia en el UAE Tour 2026