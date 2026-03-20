Toluca, con “calendario accesible” para terminar el torneo como líder; ¿a qué clubes enfrentará?

Los Diablos Rojos del Toluca no solo mantienen el invicto después de superar la primera mitad de la temporada, sino que prácticamente dependen de sí mismos para lograr un nuevo liderato al término de la campaña regular, mismo que sería importante de cara a la Liguilla.

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Tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos torneos, Toluca se mantiene en la zona alta de la tabla general del Clausura 2026 junto a otras instituciones como Cruz Azul y Chivas. Ante ello, en los próximos párrafos conocerás el cierre que tendrá en el calendario y las posibilidades de ser líder del torneo una vez más.

¿Qué partidos le restan a Toluca en el Clausura 2026?

Después de 11 encuentros disputados, Toluca se ubica en la segunda posición de la tabla general del Clausura 2026 al registrar 25 unidades producto de siete triunfos y cuatro empates, así como 18 goles a favor y seis en contra. En estos momentos, solo es superado por Cruz Azul con 26 puntos.

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Con seis juegos más por disputarse de la clasificación regular, Toluca no solo desea mantener el invicto que actualmente tiene, sino que buscará cerrar como el líder absoluto como ocurrió el torneo pasado y, para ello, tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este cierre de campaña.

Dicho lo anterior, el calendario de Toluca parece “accesible” salvo un par de compromisos. Este domingo los Diablos Rojos se medirán al Pachuca para, después, visitar al Querétaro y, posteriormente, recibir al San Luis. Así, los últimos tres duelos de los mexiquenses serán ante América, Mazatlán y León.

¿Paulinho será nuevamente goleador del torneo?

Tal y como ha ocurrido desde su llegada al futbol mexicano proveniente de la Primeira Liga, Paulinho nuevamente está en la disputa por el título de goleo del Clausura 2026 al sumar un total de 6 goles en 11 partidos. Ahora, deberá concentrarse para superar a Joao Pedro y Armando González, quienes tienen 10 y 8 tantos, respectivamente.