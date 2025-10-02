Toluca vence a LA Galaxy y se queda con la Campeones Cup 2025

Toluca ha sumado un título más a sus vitrinas. Dirigidos por Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ ganaron la Campeones Cup frente a LA Galaxy, compromiso que mide al Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX ante el ganador de la Major League Soccer.

En un duelo en el que los locales se pusieron al frente con gol de Diego Fagúndez al 36' desde la vía del penalti, la escuadra Escarlata supo responder y los goles de Nico Castro (53'), Franco Romero (88') y Federico Pereira (90'+3') le dieron la vuelta al marcador para hacerse del título internacional por marcador de 3-2.

La otra anotación del Galaxy la hizo Gabriel Pec al 84' luego de que le anularan un tanto a Toluca por fuera de juego en una acción en la que Paulinho había marcado.

