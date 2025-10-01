México 1-1 España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 1 de octubre, partido de la Jornada 2 del Mundial Sub-20; marcador online y por internet

Tras el empate 2-2 contra Brasil que marcó su debut en el certamen , la Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a España en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un partido que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo. El encuentro se disputará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

México llega con buen ánimo tras empatar 2-2 ante Brasil en su debut, mostrando carácter y talento ante uno de los favoritos. Gilberto Mora, mediapunta de 16 años surgido de Xolos de Tijuana, fue la figura del partido y ha captado la atención de la prensa internacional, especialmente en España, donde lo consideran “la mayor amenaza” para La Roja.

Por su parte, España cayó sorpresivamente ante Marruecos en la primera jornada y necesita sumar puntos para mantenerse con vida en el torneo. El equipo ibérico, dirigido por Paco Gallardo, buscará recomponer el camino ante un México que ha demostrado solidez y ambición.

El técnico mexicano, Eduardo Arce, ha destacado la madurez de sus jugadores y confía en que el conjunto Azteca pueda dar otro golpe de autoridad. “Este grupo tiene hambre, tiene talento y está listo para competir contra cualquiera”, declaró en conferencia previa.

El duelo promete intensidad, buen futbol y emociones. Ambos equipos saben que una derrota podría complicar su clasificación a octavos de final, por lo que se espera un choque de alto nivel en el Estadio Nacional de Santiago.

