TV Azteca transmitirá Necaxa vs Toluca en la Jornada 7 del Clausura 2026

A las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de este sábado 21 de febrero podrás ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre los Rayos de Necaxa y los actuales campeones los Diablos Rojos de Toluca a través de TV Azteca.

RESUMEN: Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026

El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades similares y con la misma necesidad de sumar. Necaxa, que busca consolidar su proyecto y hacerse fuerte en casa, tendrá la oportunidad de medirse ante un Toluca que llega con aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla. La combinación promete un choque atractivo, con estilos contrastantes y jugadores capaces de marcar diferencia.

Los dos conjuntos vienen de sendas victorias, los Hidrorrayos derrotaron 2-1 a Juárez en la frontera norte y los mexiquenses vencieron en casa a los Xolos de Tijuana por 1-0.

¿Cómo llegan Necaxa y Toluca para este encuentro?

Los necaxistas saben que la cancha del Estadio Victoria puede ser clave para sus aspiraciones. Con una afición que respalda en cada jornada, Necaxa intentará aprovechar la localía para sumar puntos vitales y escalar posiciones, en este momento se ubica en el noveno puesto de la tabla con nueve unidades. La disciplina defensiva y la capacidad de sorprender en ataque serán sus principales armas.

Por su parte, los choriceros llegan con la etiqueta de protagonistas. Su ofensiva dinámica y la experiencia de su plantel los convierten en un rival de cuidado. Ganar en Aguascalientes significaría consolidar su buen paso y enviar un mensaje claro de que están listos para pelear nuevamente por los primeros lugares. Toluca suma 12 puntos para estar en la cuarta posición del campeonato.

¿Dónde ver el partido Necaxa vs Toluca?

El partido lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la presencia de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, este sábado 21 de febrero a partir de las 19:00 horas.

