Toluca y el logro del Turco Mohamed que los rivales no pueden creer

Así como Javier Aguirre le dio una espectacular noticia a Toluca, las buenas nuevas no terminaron con el entrenador de la Selección Mexicana y sus permisos y anuncios, sino que también se destaca el nuevo lugar al que ingresó el Turco Mohamed en las últimas horas. Todos querrían estar allí y los rivales de los Diablos Rojos no lo pueden creer.

Mientras que es oficial que Marcel Ruiz no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026, el que sí tuvo buenas noticias fue Antonio Mohamed. Pues el entrenador del Toluca ingresó en el Salón de la Fama del Futbol luego de las votaciones que se llevaron a cabo en Pachuca, en esta edición 2026.

De históricos a LEYENDAS 🔥👹



‘Turco’ y Estay a la inmortalidad del @famasalon pic.twitter.com/40FBuQaOQv — Toluca FC (@TolucaFC) April 27, 2026

Mohamed y todos los que entraron en el Salón de la Fama del Futbol en 2026

Antonio Mohamed (argentino)

Oribe Peralta (mexicano)

“Chaco” Giménez (argentino)

Humberto Suazo (chileno)

Ramón Morales (mexicano)

Fabián Estay (chileno, ex Toluca)

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Los números del Turco Mohamed en Deportivo Toluca FC

De acuerdo a las cifras que muestra Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, los números del Turco Mohamed en Toluca han sido los siguientes:

71 partidos dirigidos

43 victorias

17 empates

11 derrotas

Campeón Liga MX Clausura 2025

Campeón de Campeones 2025

Campeón Liga MX Apertura 2025

OFICIAL 🚨



Tras la votación estos son los elegidos del Varonil Nacional 2026 del @famasalon.



🇲🇽 Oribe Peralta

🇦🇷 “Chaco” Giménez

🇦🇷 Antonio Mohamed

🇨🇱 Humberto Suazo

🇲🇽 Ramón Morales

🇨🇱 Fabián Estay. pic.twitter.com/IkWqoxAx0f — PressPort (@PressPortmx) April 27, 2026

¿Cuándo juega Toluca contra LAFC por la Concachampions 2026?

El equipo del “Turco” Mohamed jugará la ida de las semifinales en los Estados Unidos y la vuelta en México. El primer duelo entre LAFC y Toluca será este miércoles 29 de abril de 2026 a las 20:30 (horario del Centro de México) en el BMO Stadium. En tanto, la vuelta será en el Estadio Nemesio Diez el próximo 6 de mayo a las 19:30 (tiempo del Centro de México).

Antonio Mohamed |Mexsport

¿Cuándo juega Toluca contra Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026?

Para el encuentro entre Tuzos y Diablos Rojos, la ida está pactada para el próximo domingo 3 de mayo a las 19:10 en la casa del Toluca. En tanto, la revancha está pautada para el domingo 10 de mayo desde las 17:00 en la casa del Pachuca. En caso de empate, los del Turco Mohamed quedarán fuera de competencia en Cuartos de Final por posición en la tabla de la fase regular.