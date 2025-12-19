Ni América ni Tigres; este es el equipo más ganador en la historia de los torneos cortos

Desde la instauración de los torneos cortos tanto el Club América como los Tigres de la UANL han destacado por tener grandes momentos que han hecho que los títulos lleguen a sus vitrinas al por mayor. Curiosamente, ninguno de estos cuadros es el más ganador en cuanto a campeonatos de la Liga BBVA MX se refiere.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

La época dorada de Tigres se dio precisamente desde la instauración de los torneos cortos, mismos que han ayudado a que sume un total de ocho campeonatos hasta ahora. Una situación similar ocurre con América, quien recientemente se convirtió en el único tricampeón en la historia de estas temporadas. Ahora bien, ¿quién es el más ganador en esta instancia?

Toluca supera a Tigres y América como el club más ganador de los torneos cortos

El equipo que se destaca de los demás por ser el más ganador de la Liga BBVA MX es nada más y nada menos que los Diablos Rojos del Toluca. De hecho, lograron esto recientemente y gracias al bicampeonato que obtuvieron en los últimos torneos en donde derrotaron al América y a los Tigres, respectivamente hablando.

Te puede interesar: ¿Santiago Giménez se perderá el Mundial del 2026 por lesión?

Te puede interesar: Mbappé, por un récord histórico en el Real Madrid

De los 12 títulos de Liga que los Diablos Rojos tienen en su historia, nueve de ellos se han dado en los últimos 27 años; es decir, desde la instauración de los torneos cortos. El primero de ellos cedió en el Verano de 1998, mientras que el segundo llegó un año después, en el Verano de 1999.

El Verano del 2000 también presenció un campeonato de Toluca, club que repitió en 2002, 2005, 2008 y 2010. Posteriormente, el conjunto mexiquense tuvo una sequía de 15 años hasta que volvió a ganar los títulos del Clausura y Apertura 2025, lo cual hace de este cuadro uno de los más ganadores de México.

¿El Turco Mohamed seguirá en Toluca para el Clausura 2026?

A pesar de los rumores que indicaban que el técnico argentino dejaría a los Diablos Rojos al terminar el torneo, vale decir que el propio Turco Mohamed confirmó que se mantendrá en la institución choricera durante el Clausura 2026, lo anterior en la búsqueda de la estrella número 13 para el club.