Toluca, Tigres, Cruz Azul o América, ¿quién tiene el cierre de torneo más difícil?

El cierre del torneo Apertura 2025 , en su fase regular, promete ser uno de los más intensos y llamativos de los últimos años no solo por los equipos que pelean el Play-In, sino también por quienes buscan ser los líderes de la temporada. En ese sentido, vale conocer cómo estará el cierre de Toluca, Tigres, Cruz Azul y América.

Toluca, Tigres, Cruz Azul y América son los cuatro equipos que aún buscan el liderato del Apertura 2025 gracias a lo bien que han hecho las cosas, pues entre todos existe una diferencia de solamente dos puntos. Por ende, luce interesante conocer contra qué escuadras cierran y quién tiene más oportunidad de quedar en primer lugar.

¿Contra qué equipos cierra Toluca el torneo regular?

Los Diablos Rojos, actuales líderes de la temporada, tienen 33 unidades y dependen de sí mismos para quedarse con el primer lugar de la clasificación general. Para ello, deberán obtener buenos resultados en los encuentros que tendrán frente a los Rojinegros del Atlas y contra las Águilas del América, este último en el Nemesio Diez.

¿Qué partidos tendrá Tigres en las próximas semanas?

Los de la U de Nuevo León vivirán el auténtico y apasionante Clásico Regio ante Rayados para, después, cerrar su participación en el Apertura 2025 como local frente al Atlético de San Luis, institución que recientemente cayó ante Necaxa pero que aún tiene chances importantes de acceder al Play-In de la Liguilla.

¿A qué escuadras enfrentará Cruz Azul en el cierre del Apertura 2025?

La situación parece ser un poco mejor para Cruz Azul, quien con 32 puntos puede soñar con ser el líder del Apertura 2025 toda vez que se enfrentará este viernes al Puebla, sotanero general. Posteriormente, los celestes cerrarán su participación en el torneo regular recibiendo a los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc debido a la conocida “Cláusula del Miedo”.

Estos serán los últimos dos duelos de América en la temporada regular

Las Águilas del América tampoco están tan alejadas del primer lugar de la clasificación general, pues con 31 unidades pueden aspirar al liderato si es que consiguen un buen resultado ante el León y los Diablos Rojos y, a su vez, los tres equipos antes mencionados tropiezan en sus respectivos encuentros.