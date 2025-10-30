Cristiano Ronaldo Junior tiene su primer automóvil y este es su inmenso valor

Cristiano Ronaldo Junior presumió en sus redes sociales su primer automóvil, un Lamborghini Urus S blanco con un valor en el mercado de 265 mil euros (5.7 millones de pesos), cuando salió a la venta, ya que diferentes medios afirman que el coche no es del año, debido a que la nueva versión tiene varias modificaciones en la carrocería. El hijo del “Comandante” sigue dando de qué hablar, pues en este año marcó su primer doblete con Portugal y festejó como su padre .

El jugador de 15 años se fue a lo grande, pues adquirió una gama alta de vehículo y deportivo, que puede alcanzar velocidades impresionantes. No obstante, el hijo de Cristiano Ronaldo, quien puede representar a varias selecciones , no podrá hacer uso de su nuevo coche, debido las leyes de Arabia Saudita.

@Cristianojrx7 El hijo de Cristiano Ronaldo tiene un Lamborghini Urus S blanco, con un valor en el mercado de 5.7 millones de pesos

Las características del nuevo coche de Cristiano Ronaldo Junior

El seleccionado portugués Sub-15 tiene en su posesión un gran auto, pues según sus características es la fusión de un vehículo deportivo con una SUV. Cuenta con un turbocompresor V8 de 4 litros y un gran diseño de carrocería, de acuerdo con las especificaciones de la página de la marca de carros de Italia.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, el automóvil de Cristiano Ronaldo tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

¿Por qué Cristiano Ronaldo Junior aún no puede utilizar su nuevo automóvil?

El hijo de CR7 adquirió su primer automóvil a los 15 años, pero deberá esperar 3 más para poder conducirlo, pues así lo establecen las leyes de Arabia Saudita, su lugar de residencia. No obstante, el portugués puede solicitar un permiso a los 17 años y empezar a conducirlo, aunque bajo la supervisión de un adulto.

Este fue el primer automóvil de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tuvo su primer automóvil cuando tenía 17 años y fue un Mercedes, según Vitali Kutúzov, quien fue su compañero en Sporting de Lisboa. El exjugador bielorruso compartió que el portugués ni siquiera sabía conducir, pero ello no le quitó el anhelo de comprar su coche.