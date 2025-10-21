deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

América Pierde Otro Clásico| Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

¡El Clásico Joven vuelve a teñirse de azul! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, Cruz Azul venció 2-1 al Club América, sumando otra victoria en este histórico enfrentamiento. Con goles de Gabriel Fernández e Ignacio Rivero, La Máquina remontó el tanto inicial de Brian Rodríguez y se llevó los tres puntos.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

¡El Clásico Joven vuelve a teñirse de azul! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, Cruz Azul venció 2-1 al Club América, sumando otra victoria en este histórico enfrentamiento. Con goles de Gabriel Fernández e Ignacio Rivero, La Máquina remontó el tanto inicial de Brian Rodríguez y se llevó los tres puntos.

Lo mejor de los Prota
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
Los héroes de la Jornada 13 | Liga MX | Apertura 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos
Thumbnail
Los Protagonistas
Línea del Tiempo 2004: El Debut de Messi y el Nacimiento de Facebook | Historia que Marcó una Era
Thumbnail
Los Protagonistas
Joselyn Corre 10 KM Embarazada: Ejemplo de Fuerza y Determinación
Thumbnail
Los Protagonistas
Entrevista Exclusiva con Nahuel Guzmán, Greta Espinoza: Tigres Femenil Rompe su Record de Goleo
Thumbnail
Los Protagonistas
El Precopeo del Viernes Botanero | Previo al Necaxa vs Pachuca
Minis generales.jpg
Los Protagonistas
Entrevista Exclusiva con Ángel Correa, Gignac y Jennifer Hermoso: Ídolos que Marcan Época
Thumbnail
Los Protagonistas
SIN MIEDO AL EXITO | camino de Diego 'Chicha' Sánchez en el futbol profesional, jugador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20.
Thumbnail
Los Protagonistas
SIN MIEDO AL ÉXITO | TAHIEL JIMÉNEZ: 31 goles en 2 años que lo llevaron a jugar un mundial sub-17
Thumbnail
Los Protagonistas
¿Falla la preparación física del América? Pantera Zúñiga lesionado y más bajas en el Nido
×
×