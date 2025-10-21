América Pierde Otro Clásico| Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

¡El Clásico Joven vuelve a teñirse de azul! En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, Cruz Azul venció 2-1 al Club América, sumando otra victoria en este histórico enfrentamiento. Con goles de Gabriel Fernández e Ignacio Rivero, La Máquina remontó el tanto inicial de Brian Rodríguez y se llevó los tres puntos.