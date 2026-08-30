Toluca vs FC Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 30 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online

Compromiso que abre la actividada dominical de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos abrirán las puertas del 'Infierno' mexiquense en busca de un nuevo triunfo en el presente semestre. En contraparte, los Bravos de Juárez se meterán a una de las canchas más complicadas del circuito y tratarán de sumar sus primeros puntos en lo que va del torneo.

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