ÚLTIMA HORA: Figura de la Selección Mexicana sería nuevo refuerzo del Manchester United

El traspaso de Rebeca Bernal al Manchester United, está a un paso de concretarse. De acuerdo con los reportes del medio británico The Cutback, la directiva de las 'Red Devils' y el Washington Spirit de la NWSL han alcanzado un acuerdo por la defensora y capitana de la Selección Mexicana.

De oficializarse este movimiento, Bernal hará historia al convertirse en la primera futbolista azteca en defender el escudo del mítico club inglés.

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La ofensiva del Manchester United por la zaguera mexicana responde a una necesidad inmediata de apuntalar su línea defensiva, la cual ha quedado vulnerable tras las importantes bajas de jugadoras clave como Millie Turner y Gabby George.

Ante esta situación, las directivas de ambos equipos trabajan a contrarreloj para resolver los últimos detalles administrativos antes de este próximo martes 3 de septiembre de 2026, fecha límite marcada para el cierre del mercado de transferencias en la Women's Super League (WSL).

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Un claro indicio de que la negociación transita por su fase definitiva fue la notable ausencia de la defensora en la última jornada de la liga estadounidense. Bernal quedó fuera de la convocatoria del Washington Spirit para el compromiso frente al Bay FC, una medida habitual para evitar lesiones o contratiempos de último minuto que puedan entorpecer la firma de un inminente traspaso europeo.

Los números de Rebeca Bernal con el Washington Spirit

La central arribó a las filas del Washington Spirit el 25 de febrero de 2025, en una transferencia definitiva tras su exitoso paso por las Rayadas de Monterrey, vinculándose a la institución norteamericana mediante un contrato por tres años con vigencia hasta finales de 2027.

Desde su llegada, la capitana tricolor se consolidó como una pieza de jerarquía. Entre las temporadas 2025 y 2026, sumó 35 partidos oficiales en la NWSL, logrando aportar dos anotaciones a la causa de su equipo.

Bernal se coronó campeona de la NWSL Challenge Cup 2025 ante el Orlando Pride y en el que tuvo los nervios de acero para cobrar y anotar su penal durante la tanda definitoria por el título. Además, fue un pilar defensivo para que el Spirit lograra alcanzar el subcampeonato de la NWSL Championship en esa misma campaña.

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