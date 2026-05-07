Toluca vs LAFC: Alineaciones CONFIRMADAS de las semifinales de vuelta de la Concachampions 2026

Tras la polémica generada por la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana, situación que les impidió disputar la Semifinal de vuelta con Toluca, los futbolistas reportarán este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en el CAR bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Mientras tanto, los Diablos Rojos saltarán a la cancha del Estadio Nemesio Diez con lo mejor disponible en su plantel, buscando remontar la serie frente a LAFC y mantener vivo el sueño de conquistar la Concacaf Champions Cup 2026.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega golpeado por las ausencias, a pesar de ello, Toluca saldrá con sus mejores hombres disponibles en busca de imponer condiciones en el “Infierno” y aprovechar el apoyo de su afición.

Por su parte, LAFC aterriza en territorio mexiquense después de empatar 2-2 frente a San Diego FC en la MLS. El conjunto angelino tiene ventaja en la serie gracias al gol de Nkosi Tafari en el tiempo agregado del duelo de ida, aunque saben que enfrentar a Toluca en el Nemesio Diez representa una de las pruebas más exigentes de toda la Concacaf.

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¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

¿Qué necesita Toluca para avanzar a la Final?

El gol de visitante conseguido por Jesús “Canelo” Angulo en Los Ángeles mantiene con vida a los Diablos. Estos son los escenarios:



Ganar 1-0: Toluca avanzaría gracias al criterio de gol de visitante.

Ganar por dos goles o más: Clasificaría directamente a la Final.

Ganar 2-1: El global terminaría 3-3 y el boleto se definiría en tiempos extra o penales.

¿Qué necesita LAFC para avanzar?

El conjunto estadounidense tiene distintos escenarios favorables:



Cualquier empate o victoria le da el pase a la Final.

Incluso perdiendo por un gol, avanzaría si logra anotar dos o más tantos, gracias al criterio de gol de visitante.

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Alineación de Toluca

22 L. García, 17 M. Isaís, 25. E López, 4 B. Méndez, 19 S. Simón, 8 N. Castro, 5 F. Romero, 14 M. Ruiz, 10 J. Angulo, 11 Helinho y 26 Paulinho.

Alineación de Los Ángeles

1 H. Lorris, 5 E. Porteous, 91 N. Tafari, 33 A. Long, 14 S. Palencia, 66 M. Choiniere, 8 M. Delgado, 18 J. Shaffelburg, 11 T. Tillman, 7 S. Heung-min y 99 D. Bouanga.

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