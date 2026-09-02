Toluca vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY 2 de septiembre, partido de semifinales de la Leagues Cup 2026; marcador online

¡Llegó la hora! Toluca se mide vs León en las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un partido que definirá al primer finalista del certamen, en el que los últimos cuatro equipo son finalistas. ¡Sigue la cobertura del partido en vivo!

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