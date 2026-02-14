Toluca vs Xolos de Tijuana: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

El Viernes Botanero trae un duelo con ingredientes especiales en el arranque de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. Toluca recibe a Xolos de Tijuana este viernes 13 de febrero en el Estadio Nemesio Diez, en un partido que no solo promete intensidad en la cancha, sino también tensión en los banquillos.

Los Diablos llegan ubicados en la sexta posición con 9 puntos y cargando la etiqueta de bicampeones del futbol mexicano, aunque el momento futbolístico ha generado dudas. Toluca acumula tres empates consecutivos, incluido el 1-1 ante Cruz Azul, resultados que han comenzado a impacientar a la afición.

Del otro lado, Tijuana llega en la décima posición con 7 unidades bajo la dirección de Sebastián Abreu. El encuentro también tiene un componente emocional para Mohamed, quien enfrenta al club con el que consiguió su primer título en México. Sin embargo, la estadística favorece ampliamente a los escarlatas, Toluca ha dominado los enfrentamientos recientes y el Nemesio Diez ha sido una aduana complicada para los fronterizos, que no ganan en esta cancha desde el Clausura 2021.

¿Dónde ver en vivo gratis el Toluca vs Xolos de la Jornada 6 del Clausura 2026?

El partido podrá verse completamente en vivo durante el tradicional Viernes Botanero a través de la señal de Azteca Deportes por el Canal 7. También estará disponible por el sitio web y la app oficial.

Pronóstico del partido Toluca vs Xolos de Tijuana de la Jornada 6

Todo apunta a un partido intenso desde el inicio, Toluca necesita recuperar contundencia ofensiva tras sus empates en la liga, mientras que Xolos ha mostrado mayor orden defensivo respecto a torneos anteriores. La localía y el historial reciente inclinan la balanza hacia los Diablos, especialmente por su fortaleza en la altura y el ritmo que suelen imponer en casa.

Si Toluca logra imponer presión alta y generar volumen ofensivo temprano, tiene altas probabilidades de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Tijuana puede competir si mantiene el orden táctico y aprovecha espacios al contragolpe. El escenario más probable apunta a un duelo abierto, con ventaja para el conjunto local.

