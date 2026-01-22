Tomateros vs Charros: Días y horarios de la gran FINAL de la LMP 2026

El momento, finalmente, ha llegado. Se trata del periodo más esperado por los amantes del béisbol a nivel nacional, sobre todo por aquellos que siguen de cerca la Liga Mexicana del Pacífico. Ante ello, vale conocer los días y horarios oficiales para la gran final de la LMP entre Tomateros y Charros.

Los Tomateros de Culiacán llegan a esta instancia luego de superar los duelos anteriores y como el gran favorito a llevarse la Liga Mexicana del Pacífico. Los Charros de Jalisco, por su parte, vinieron de menos a más en la temporada y lograron su pase a esta instancia, misma en la que buscarán sorprender.

Tomateros vs Charros; ¿cuándo y a qué hora son los juegos de la final de la LMP?

El primer juego de la serie se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de enero en la capital sinaloense, por lo que el siguiente, pactado para hoy, también será en dicho estado. Cabe mencionar que la final de la Liga Mexicana del Pacífico tendrá un descanso el 23 de enero, por lo que el siguiente compromiso será en Jalisco el 24 de enero.

El calendario establece que los siguientes dos juegos (25 y 26 de enero) también se disputarán en Jalisco, por lo que, si se necesitan dos juegos más, la LMP volverá a Sinaloa el 28 y 29 de enero. Ten en cuenta que los enfrentamientos se disputarán entre las 5 de la tarde y las 8:05 de la noche, horario del centro del país.

Tomateros y Charros llegan a esta final luego de superar las rondas previas y de sumar una profundidad importante en sus respectivos planteles a través de experiencia en las instancias decisivas, así como un fondo de armario que podría ser la clave para obtener el triunfo en esta final de la LMP.

¿Quién es el equipo más ganador de la LMP?

La escuadra que lidera la lista de títulos de la Liga Mexicana del Pacífico es la de los Naranjeros de Hermosillo, la cual suma 17 trofeos hasta ahora. En el segundo lugar se ubican los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos, mientras que el Top 3 lo cierra los Venados de Mérida con 9 títulos hasta ahora.