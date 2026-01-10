“Perdón si no sabe": Tony Leone, refuerzo de Pumas, protagoniza incómodo momento en su presentación

Los Pumas están por arrancar su camino en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y entre los refuerzos que contrataron en este mercado de transferencias se encuentra el central Tony Leone, quien fue presentado recientemente con los Universitarios y protagonizó un incómodo momento.

Tony Leone habla en inglés durante su presentación con Pumas

Los Pumas presentaron a sus refuerzos para el torneo Clausura 2026 y cuando llegó el momento de hablar de Tony Leone, el defensa central mexicoestadounidense lo hizo en inglés.

"Hola, voy a contestar en inglés, perdón si no saben", comenzó Leone, quien nació en Long Beach, California, Estados Unidos. Su respuesta causó risas y comentarios entre los presentes.

“Obviamente los defensas centrales aquí son muy experimentados, entonces hablar con ellos me ayuda. También tengo confianza en mí mismo y en mis habilidades. Puede haber errores aquí y allá, pero creo que si estamos juntos podemos mejorar lo que se hizo el torneo pasado”, continuó Leone en inglés.

Tony Leone llegó a Pumas en calidad de préstamo procedente de Rayados de Monterrey en donde estuvo los últimos dos años. Previamente tuvo un paso por Las Vegas Lights y LAFC de los Estados Unidos.

Momento curioso en la presentación de los refuerzos de #Pumas:



Tony Leone, mexicoamericano, al momento de responder:



“Voy a contestar en inglés, perdón si no saben” pic.twitter.com/Nc7WMYlyrq — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 9, 2026

Pumas presenta a sus refuerzos para el Clausura 2026

Durante una conferencia de prensa, los Pumas de la UNAM presentaron a sus seis refuerzos de cara al arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el que debutarán este domingo 11 de enero ante Querétaro.

Durante la presentación hablaron Jordan Carrillo, Juninho Vieira, Jesús Rivas, César Garza, Antonio Leone y Robert Morales, quienes destacaron las expectativas que tiene cada uno sobre su llegada al conjunto universitario.

