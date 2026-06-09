ÚLTIMA HORA: Tormenta azota el estadio en el que jugará Argentina, a días del Mundial 2026; ¿se cancela?
El Estadio Jordan-Hare no se encuentra en buenas condiciones luego de que una tormenta azotara Alabama inundando el inmueble ubicado en Auburn
A dos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el último ensayo de la Selección de Argentina se encuentra en riesgo. Dirigidos por Lionel Scaloni, 'La Albiceleste' se va a enfrentar a Argentina en el Estadio Jordan-Hare con sede en Alabama, inmueble que no se encuentra en buenas condiciones para albergar el duelo amistoso de esta tarde.
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UN DILUVIO EN LA PREVIA DEL PARTIDO DE ARGENTINA 🌧️🇦🇷— DSPORTS (@DSports) June 9, 2026
🏟️ Así está el Jordan-Hare de Alabama a horas del partido entre la Albiceleste e Islandia.
¿Se jugará el encuentro? ⚽
📹 @nanisenra pic.twitter.com/QJ1VvMof39
Y es que la cancha se encuentra inundada por el mal clima. Una tormenta ha azotado Alabama y los accesos, así como la cancha del inmueble se encuentran sin posibilidad de llevar a cabo el encuentro.
Al momento, ni la Selección de Argentina ni la Selección de Islandia se han pronunciado al respecto para conocer si el compromiso de va a atrasar o cancelar.
Tormenta fuerte y campo de juego inundado a horas del partido de Argentina. pic.twitter.com/dtDfNRGt0H— Nani Senra 🎙 (@nanisenra) June 9, 2026
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