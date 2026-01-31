¡MAL Y DE MALAS!: Toro Fernández y la sanción que podría dejar a Cruz Azul contra las cuerdas

Cruz Azul salió de Juárez con más dudas que certezas. No solo por el resultado y el funcionamiento, sino por un episodio que ahora amenaza con convertirse en un problema mayor en plena etapa clave del torneo. Gabriel “Toro” Fernández fue expulsado al minuto 83 y su situación ya está bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria.

La tarjeta roja no fue producto de una falta, ni de un forcejeo, ni de una acción de juego. El detonante habría sido una reacción verbal directa contra el cuerpo arbitral, encabezado por Rafael López Valle, que dejó sin margen de maniobra al silbante.

¿Qué le dijo el Toro Fernández al árbitro?

De acuerdo con fuentes cercanas a la Comisión de Arbitraje, el delantero uruguayo habría lanzado un insulto grave hacia los árbitros, palabras que fueron escuchadas claramente por el central y que derivaron en la expulsión inmediata.

El punto crítico ahora no es solo lo ocurrido en la cancha, sino cómo quede asentado el hecho en la cédula arbitral. Si el reporte confirma la agresión verbal en esos términos, el castigo podría ser de hasta dos partidos de suspensión.

Eso dejaría al “Toro” fuera de dos compromisos de alto riesgo: la visita ante Toluca en el Nemesio Diez y el duelo frente a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.

Un golpe directo a una zona ya frágil

La posible suspensión no llega en el mejor momento. Hoy por hoy, Gabriel Fernández es el único centro delantero nominal del plantel. Sin él, la responsabilidad recaería en Mateo Levy, quien aún no ha marcado en Primera División, acompañado por juveniles como Bryan Casas y Samuel Espinosa.

Para un equipo que ya venía ajustado en ataque, perder a su referencia ofensiva por una sanción disciplinaria sería un golpe duro, tanto en lo deportivo como en lo anímico.