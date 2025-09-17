¡ÚLTIMA HORA! Pumas da golpe DEFINITIVO en disputa legal contra Dani Alves

Ha terminado la novela entre Pumas y Dani Alves. Luego de varios meses de disputa legal, el Tribunal Arbitral del Deporte ha dado la resolución del caso entre el exjugador y el Club Universidad Nacional, pues de los dos lados existían demandas de por medio.

El jugador buscaba que el conjunto del Pedregal lo indemnizara luego de que no se cumpliera el contrato que vinculaba al exjugador de FC Barcelona con el equipo de la Liga BBVA MX. Por su parte, en Pumas argumentaban que Dani Alves incumplió cláusulas del contrato que lo vinculaba a la institución al momento de ser detenido en Barcelona.

Pumas se pronuncia sobre Dani Alves

“El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1° de septiembre de 2025, fue notificado el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador Daniel Alves Da Silva.

“El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, se lee en el comunicado del cuadro de la UNAM.

En las filas de Pumas, Dani Alves tuvo un registro de 13 partidos jugados, mismos en los que dio cinco asistencias. Tras haber estado 14 meses en prisión, el exjugador de 42 años de edad pudo continuar en libertad en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros.

