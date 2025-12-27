¡Tragedia en el futbol! Muere entrenador del Valencia de España junto a sus tres hijos

El mundo del futbol amaneció con una lamentable noticia este sábado 27 de diciembre, pues en pleno cierre del año 2025, se reportó el trágico fallecimiento del entrenador Fernando Martín, quien dirigía al Valencia C. F Femenino B, quien murió junto a sus tres hijos mientras naufragaban en un barco en Indonesia.

El Real Madrid dio a conocer la fatal noticia a través de sus redes sociales y mostró su solidaridad para el Valencia, equipo que hasta el momento ha brillado por su ausencia y no ha publicado ningún mensaje de lamento o de apoyo a la familia de Fernando Martín.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia C. F. Femenino B, y tres de sus hijos, en el trágico naufragio que se ha producido en Indonesia", escribió el conjunto merengue en su cuenta de Instagram.

¿Cómo murieron Fernando Martín, DT del Valencia Femenino y sus tres hijos en Indonesia?

El entrenador del Valencia Femenino B y sus tres hijos fallecieron debido a que el barco de nombre KM Putri Sakinah se hundió en el mar, esto debido a una supuesta falla en el motor y las condiciones climatológicas que provocaron un oleaje de hasta dos metros, así lo informó Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan.

"Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto periodo y provocaron el hundimiento del barco”, dijo Risdiyanto.

La embarcación transportaba a un total de 11 personas y a este accidente sobrevivieron la esposa e hija de Fernando Martín.

¿Cuántos años tenían Fernando Martín, DT del Valencia Femenino y sus tres hijos?

del mismo mensaje en donde además el Real Madrid extendió sus condolencias a la esposa de Fernando Martín y su hija Mar, se informó que el DT tenía 44 años de edad, mientras que sus hijos fallecidos 12, 10 y 9 años respectivamente.

"Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista", puntualizó el Real Madrid.

