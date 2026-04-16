Transporte en Boston costará hasta 95 dólares por aficionado durante la Copa Mundial de la FIFA

Durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es hasta cierto punto normal que el precio de algunas cosas suban, pero ahora el precio del transporte en la ciudad de Boston, Estados Unidos, ha causado mucha polémica y preocupación entre los aficionados.

El motivo de la preocupación de los aficionados, es el alto costo del transporte para poder llegar al estadio en donde se van a jugar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Cuánto va a costar el transporte al estado en Boston durante la Copa Mundial de la FIFA?

De acuerdo con la información que ha sido revelada por el comité organizador, el costo del autobús será de 95 dólares por lugar para poder llegar al estadio, siendo incluso más elevado que el boleto del tren, el cual sería aproximadamente de 80 dólares, esto por un viaje de ida y vuelta desde la zona centro de la ciudad.

Además, dentro del anuncio oficial de los precios, también se ha dado a conocer que no se van a tener descuentos especiales para niños, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes, lo que ha hecho que la molestia sea más grande.

También, informaron que los días de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA, se van a hacer cierres y cambios de circulación en varias calles, tanto en el centro de la ciudad de Boston, como en las zonas cercanas al estadio, lo que podría complicar el acceso a las personas que iban a tomar otras opciones.

Los aficionados que estén interesados en comprar su pase de autobús, los tendrán que hacer de forma anticipada y enseñar su boleto para el partido de la Copa Mundial de la FIFA, esto para que puedan abordar son problemas.

