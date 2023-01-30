Travis y Jason Kelce, los primeros hermanos en jugar un Super Bowl

El futbol americano corre en las venas de la familia Kelce, misma que ya aseguró su lugar en el Super Bowl LVII, pero lo hizo en forma de una guerra civil. En el duelo entre los Chiefs de Kansas City y los Philadelphia Eagles se enfrentarán Travis y Jason.

Esta será la primera vez en los 103 años de historia de la NFL en que dos hermanos se enfrentarán para buscar el campeonato de la liga. Travis Kelce, ala cerrada, buscará crear puntos para Kansas, equipo con el que juega desde hace diez años; mientras que Jason Kelce, centro, intentará ayudar a Jalen Hurts a tomar la ventaja.

Los hermanos Kelce ya han ganado un Super Bowl

Pero la experiencia de buscar el campeonato no será novedad para ninguno de los hermanos. Jason tendrá la oportunidad de tener su segundo anillo del Super Bowl. Anteriormente lo conquisto en 2018, cuando con Filadelfia, derrotaron a los Patriots de Tom Brady.

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Por el lado contrario, el ala cerrada hizo lo propio con Kansas City en 2020, ante los 49ers de San Francisco, a quienes justamente eliminaron las Águilas en la final de conferencia. En 2021, jugó su segunda final, pero en esa ocasión se impuso el mismo Brady, pero ahora con los Buccaneers de Tampa Bay.

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De esta manera, Travis disputará su tercer Super Bowl, mientras que Jason jugará su segundo.

No es el primer duelo de hermanos en un Super Bowl

A pesar de que los Kelce son los primeros en enfrentarse en el campo durante un Super Bowl, no son los primeros en buscar el mismo campeonato. En 2013, los hermanos Jim y John Harbaugh lo hicieron como entrenadores: Jim con San Francisco y John con los Ravens, quienes terminaron por llevarse el campeonato después de imponerse 34-31.

Donna Kelce ya tiene favorito para el Super Bowl

Donna Kelce, madre de Travis y Jason, ha compartido en múltiples ocasiones que no tiene favoritismos; sino que apoya a sus dos hijos de la misma manera. En los playoffs de la campaña anterior, viajó de una ciudad a otra para poder estar presente en los partidos de sus hijos.

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Estuvo en Filadelfia para ver el partido de comodines, y de ahí, se trasladó a Pittsburgh para ver a Travis, quien logró avanzar de ronda.

Para esta temporada, Donna, se adelantó a las interrogantes y se hizo de un jersey mitad y mitad. El 50% es de los Eagles y el restante es de los Chiefs, para así, el próximo 12 de febrero, apoyar a sus dos hijos.

