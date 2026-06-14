Fue una de las estrellas más grandes de la NFL; hoy compró un equipo de la MLB

Con la intención de continuar con su legado dentro y fuera del emparrillado, algunos jugadores han tomado la decisión de realizar distintas inversiones a fin de solventar sus necesidades económicas una vez que se retiran de la NFL, una de las Ligas más vistas a nivel mundial.

7 momentos NFL Semana 12

Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City que, consciente de que su retiro está más cerca que nunca, ha tomado la decisión de invertir en un equipo de las Grandes Ligas de cara al futuro a mediano y largo plazo.

¿Qué equipo de la MLB compró Travis Kelce, figura de la NFL?

Distintos reportes en México y Estados Unidos sostienen que Travis Kelce, figura de la Conferencia Americana de la NFL, tomó la decisión de convertirse en miembro minoritario de los Guardianes de Cleveland, una de las franquicias más importantes e históricas dentro de la MLB.

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Fue el mismo Travis Kelce quien confirmó la adquisición de algunas acciones del club, una noticia que generó impacto inmediato entre sus seguidores toda vez que, con ello, el jugador se une a la lista de atletas que han invertido en otras disciplinas fuera de la que practican.

Es así como su arribo a los Guardianes de Cleveland no solo refleja su interés por el futuro económico que le espera, sino el crecimiento que ha tenido fuera del deporte y dentro del terreno empresarial y del entretenimiento, lo cual hace que sea vista, hoy en día, como una figura más allá del emparrillado.

¿En qué consiste la compra de Cleveland por parte de Travis Kelce?

Cabe mencionar que la organización de Cleveland cuenta con una valoración estimada de 1.7 billones de dólares, consolidándose como una de las más estables en la MLB. Ante ello, el ingreso de Travis se habría dado mediante el vínculo que sostiene con David Blitzer, quien según ESPN es copropietario minoritario del equipo.