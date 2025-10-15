deportes
El tremendo BALONAZO que noqueo al técnico Julen Lopetegui en clasificación de Qatar (VIDEO)

En el Estadio Jassim Bin Hamad de Al Rayyan, la selección de Qatar logró la clasificación al Mundial 2026 al derrotar su similar de Emiratos Árabes Unidos

Fernando Campos
Mundial México 2026
Este martes, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Al Rayyan, la selección de Qatar logró la clasificación al Mundial 2026, su segunda en su historia, al derrotar 2-1 a su similar de Emiratos Árabes Unidos. Pero más allá del logro, lo que se llevó la nota fue el increíble balonazo que recibió el entrenador español Julen Lopetegui… ¡directo a la cara!

En el minuto 67 cuando, en una jugada por la banda, el balón salió disparado luego de una jugada en que chocaron los jugadores buscando retener la bola. La trayectoria fue tan desafortunada como precisa impactando de lleno en la cara de Julen Lopetegui, quien se encontraba dando indicaciones dentro del área técnica. Fue tan fuerte el golpe que el entrenador cayó al césped casi noqueado, mientras el cuerpo médico ingresaba de inmediato para auxiliar al estratega.

El video del accidente dieron la vuelta al mundo. En redes sociales, el momento fue bautizado como “el balonazo del Mundial” y generó muchísimas de reacciones. El técnico español, con humor, declaró al terminar el encuentro: “Me han metido un hostión tremendo, pero al menos clasificamos”.

¿Cómo fue el pase de Qatar al Mundial 2026?

Dichosamente, el técnico se recuperó tras unos minutos y pudo continuar dirigiendo desde la área técnica. Su equipo, inspirado por la entrega de su entrenador, selló el pase con goles de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel, ambos asistidos por Akram Afif.

Esta clasificación marca un gran éxito para Qatar, que por primera vez accede a una Copa del Mundo a través de eliminatorias, luego de haber sido anfitrión en 2022. Para Lopetegui, es una revancha personal tras su abrupta salida de la selección española antes del Mundial de Rusia 2018.

El incidente del balonazo quedará como una anécdota inolvidable en la campaña de Qatar. Y aunque el golpe fue duro, el sabor de la clasificación lo hizo más llevadero.

