En los duelos que se dieron en esta Fecha FIFA tras el paron en primera división del Apertura, 2025, el resto de las categorias continuó su actividad. En un partido correspondiente a la Liga MX Sub 15, Juárez FC Sub 15 logró una victoria contundente de 8-0 sobre Cruz Azul Sub 15. Este resultado deja a Cruz Azul en la última posición de la tabla general con una diferencia de gol negativa de 19 tantos.

Un marcador muy abultado e impresionantea pesar de la categoria, se sabe que Juárez FC Sub 15 ha demostrado un buen desempeño en la liga. Cruz Azul, por su parte, ha tenido dificultades para encontrar su ritmo de juego y sumar puntos.

Así está Cruz Azul en la Sub15

La Máquina ocupa el último lugar en la tabla general con solo 9 puntos, mientras que Toluca y América lideran el Grupo 1 con 32 y 31 puntos, respectivamente. Juárez FC Sub 15, por su parte, se posiciona en un lugar destacado en la competencia.

La categoría Sub 15 es fundamental en el fútbol mexicano, ya que es la primera división en la que los clubes comienzan a desarrollar a sus futuros futbolistas profesionales. Por lo tanto, este tipo de resultados puede ser un golpe significativo para las aspiraciones del equipo.

Las fuerzas básicas deben mejorar

Cruz Azul deberá trabajar arduamente para mejorar su posición en la tabla y reducir su diferencia de gol negativa. Con solo 9 puntos, el equipo necesita sumar victorias y mejorar su rendimiento para avanzar en la competencia.

