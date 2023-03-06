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Tres mujeres fueron árbitras de un partido de Ligue 1 por primera vez

La Ligue 1 hizo historia para el arbitraje femenil al tener la primera terna en un partido de Primera División, en el Troyes contra el AS Mónaco

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Escrito por: Majo Munguía

El futbol europeo se ha encargado de marcar la pauta a seguir para el deporte femenil. En la Jornada 26 de la Ligue 1, por primera vez en la historia, hubo una terna arbitral exclusivamente de mujeres.

Fue en el duelo Troyes contra Mónaco en el que las tres silbantes escribieron su nombre en el balompié, al ser las primeras en estar en un partido de Primera División únicamente acompañadas de mujeres. El encuentro terminó 2-2 y los monegascos dejaron escapar puntos en el agregado ante un equipo que se enfrenta al descenso.

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La primera terna arbitral de mujeres en Ligue 1

La terna arbitral femenina estuvo conformada por Stéphanie Frappart como central, asistida por Manuela Nicolosi y Elodie Coppolla en las laterales.

Esta no es la primera vez que Frappart pone la vara alta para el arbitraje femenil, y es que en la Copa del Mundo de Qatar 2022, se convirtió en la primera mujer en dar el silbatazo inicial en este torneo.

La árbitra de 38 años es internacional desde 2011 y comenzó su carrera dirigiendo los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales. En 2019, se convirtió en la primera mujer encargada de silbar la final de la Supercopa varonil, entre el Liverpool y el Chelsea.

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Un año más tarde, fue la primera en dirigir un encuentro de la Champions League, cuando se midieron el Juventus contra el Dinamo de Kiev. Asimismo, fue la primera en un duelo de Eurocopa varonil, cuando fue asistente de Danny Makkelie en el partido inaugural entre Turquía e Italia.

Mónaco se aleja de Champions League

Gracias a la división de unidades, el AS Mónaco se mantiene en la tercera posición de la Ligue 1 con dos partidos consecutivos sin ganar. Aun así, los monegascos lograron la remontada.

Con diez minutos restantes, iban debajo del marcador por dos goles. Fue en el 80’ cuando Wissam Ben Yedder anotó y tres minutos más tarde Iké Ugbo marcó el 2-2 definitivo; pero el tercer puesto de la liga francesa no clasifica a Champions y tienen un déficit de 12 puntos respecto al PSG.

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