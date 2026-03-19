Las tres opciones de portero que América podría traer entre manos para fichar en el verano ante las ausencias de Malagón y Cota

América tiene diferentes motivos para preocuparse, pero uno relevante es qué sucederá con la portería azulcrema y los porteros que estarían en la órbita del equipo azulcrema para eventualmente fichar en el verano uno de los que se dice serían del interés en Coapa.

Y es que hace un par de semanas Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y el guardameta está en una recuperación que apenas va comenzando y que lo tendría de vuelta dentro de ocho largos meses.

Malagón no es opción para arrancar el siguiente torneo perdiéndose gran parte del Apertura 2026 de la Liga MX, pero si eso no fuera suficiente el arquero que ha tomado la responsabilidad Rodolfo Cota tiene los días contados pues su contrato en términos de préstamo procedente de León, culmina el 30 de junio con lo que debería de regresar con los esmeraldas.

Luis Ángel Malagón reveló que en América se pagan multas de más de 100 mil pesos por llegar tarde al entrenamiento|@angel_malagonv

América, SÍ O SÍ en búsqueda de un portero en el Clausura 2026

El América de André Jardine tendría como intención lanzarse en el mercado de verano por un arquero y se cree que hay tres opciones en el tintero para sumar uno de ellos de acuerdo a lo que busca esta escuadra.

Carlos Acevedo: América suele tener a Santos como una gran referencia y que los ha surtido de talento en los últimos años. Ahora se cree que Acevedo que ya tiene experiencia y una interesante trayectoria podría ser una opción viable en términos económicos; es mexicano y podría venirle bien un cambio.

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Keylor Navas: Navas no renueva con Pumas y el jugadore está próximo a quedar libre pues su contrato vence el 30 de junio de este año. El movimiento de entrada sonaría mucho por el legado del arquero que arribaría a Coapa y además por venir procedente de Pumas.

Andrés Sánchez: El arquero mexicano de 28 años y 1.93 m no está descartado, aparece en el mapa de las Águilas y sus características así como experiencia lo vuelven un jugador que llamaría la atención en el americanismo