ÚLTIMA HORA: Luis Ángel Malagón sale LESIONADO en el América vs Philadelphia, a semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El portero del América, Luis Ángel Malagón se ha lesionado solo, y enciende las alertas en el equipo azulcrema y en la Selección Nacional de México, debido a que esta posible lesión de gravedad sucede a casi tres meses de iniciar la Copa Mundial de la FIFA. El jugador no pudo salir por su propio pie y fue llevado en camilla, con una atmósfera de tristeza en el equipo entendiendo que es algo serio.

Te podría interesar: Avisan al Betis que FIDALGO será convocado por Méxicio

Todo sucedió este martes 10 de marzo, en el partido de Concachampions entre el Philadelphia Union y América, cuando corría el minuto 37 del partido con el marcador 0-1 en favor del equipo azulcrema.

Aunque es muy prematuro el tema de su lesión, parece que fue algo relacionado al tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por el movimiento inusual y cómo el jugador se cae al terreno de juego; posteriormente los médicos se ven atendiendo esa región de su pierna.

¿Cómo sucedió la lesión de Luis Ángel Malagón en el Philadelphia vs América?

Fue casi en el área chica, cuando corría el minuto 37, que Malagón, portero de los cremas, tomó el balón en tanto un jugador hacía presión; entonces el arquero parece intentar pasar el esférico y es en ese instante en el que siente algo que se tira a césped y busca dejar el balón lejos del alcance del atacante, pero también el dolor le invade.

Jugadores se acercaron y pidieron las asistencias por lo que el juego se detuvo casi cinco minutos, también en lo se alistaba Cota para tomar el arco azulcrema.

En el carrito de asistencias, muy afectado iba Malagón por el dolor, pero posiblemente por el significado de una lesión a estas alturas con el Mundial tan cerca.

América, con su segundo lesionado en cuestión de días; Malagón se suma a Dávila

Hace casi una semana fue Víctor Dávila, quien se lesionó solo con el América cuando buscaba el balón y estará meses fuera en recuperación. Inclusive el fin de semana en la Jornada 10 el equipo azulcrema salió con camisetas mostrando el apoyo al chileno.

Ahora es Malagón, quien del mismo, solo se lastima generando expectativas de una lesión grave y de la cual se espera, no sea así.