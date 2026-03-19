Esta fue la última convocatoria en Selección Mexicana para Memo Ochoa, quien regresaría para enfrentar a Portugal y Bélgica

El arquero de AEL Limassol, Guillermo Ochoa está prácticamente dentro de la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portuga y Bélgica, regresando tras un periodo de ausencia amplio. En total fueron 9 partidos ante diferentes selecciones del mundo en los que Memo Ochoa no fue requerido.

Desde septiembre del año pasado la Selección Mexicana celebró amistosos ante Japón, Corea, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Bolivia y finalmente en febrero de este año ante Islandia cuando México venció 4-0.

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En ese tiempo los requeridos de Javier Aguirre fueron otros como Luis Ángel Malagón quien al caer gravemente lesionado pierde en su lucha por ir al Mundial y en el caso de Rangel de Chivas, parece que estará dentro de los convocados.

Ahora las circunstancias en la portería y la necesidad también de llevar a un tipo de experiencia y con historia en los Mundiales que sepa transmitir y liderar al grupo ponen a Ochoa de nuevo en una convocatoria.

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Memo Ochoa y la última vez que jugó con Mexico

La última vez que memo Ochoa fue titular con la Selección Mexicana se remonta al 16 de noviembre del 2024, cuando México venció a Honduras en Cuartos de Final de Nations League.

Y la última ocasión que estuvo convocado fue para la Copa Oro del año 2025 cuando México fue campeón, pero en seis partido no tuvo actividad y posiblemente tuvo un rol de líder en el campo más que una función activa en la cancha.

Memo Ochoa, ¿destinado a jugar su sexta Copa del Mundo?

A menos de tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, los tres lugares para la posición de portero parecen estar ocupadas por Memo Ochoa, Raúl Rangel y parece que la gran incógnita es ese tercer guardameta en donde Carlos Acevedo, Andrés Gudiño, Alex Padilla y tal vez algún otro arquero aspira a tener cupo.

Lo que parece más posible es que Ochoa esté dentro de los convocados y cierre su historia con Selección, acumulando seis mundiales:

