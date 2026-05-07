Estos son los tres posibles rivales de Jaime Munguía para su primer pelea exponiendo su campeonato del mundo de la AMB

El peleador Jaime Munguía quien recientemente volvió a ser campeón del mundo al derrotar al Toro Reséndiz en una gran pelea celebrada en Las Vegas, dio una conferencia de prensa ya de regreso en su natal Tijuana en la que se tocó el tema de posibles rivales y surgió una lista de tres contrincantes.

El siguiente desafío de Munguía además parece tener fecha y sede, todo apuntando a Arabia Saudita el 12 de septiembre, fecha en la que además Canelo Álvarez encabezará la función en su regreso a los encordados tras un periodo de recuperación y descanso.

Munguía, gracias a la relación con su entrenador Eddy Reynoso y al trabajo de su promotor Fernando Beltrán están gestando esa pelea para Munguía y así lo hizo saber Reynoso el sábado apenas culminó la victoria de Munguía.

"Veremos que viene para Munguía. Que pueda entrar en la función de Saúl en Arabia, es lo que buscamos y buscaremos para su siguiente pelea", indicó el entrenador que además cosecha un nuevo éxito en su carrera.

Para Munguía será su segundo combate en tierras árabes, tras el pleito de mayo del 2025 cuando se midió ante Bruno Surace en el duelo de revancha y en la que el tijuanense salió vencedor en el conteo de las tarjetas. Luego vino un problema de presunto dopaje que se aclaró en tiempo y forma con lo que pudo pelear este mes de mayo teniendo ante Reséndiz su retorno como monarca.

Edgar Berlanga, Jermall Charlo y Osleys Iglesias, los posibles rivales de Munguía para septiembre

Sin que sea algo oficial y faltando aún mucho tiempo para el 12 de septiembre, se estima que la lista de rivales para Munguía este compuesta por tres afamados nombres de la división:

Edgar Berlanga: El boricua ex campeón del mundo que perdió ante Canelo en Las Vegas es un potencial rival. La tradición de duelos entre México y Puerto Rico y la explosividad de ambos peleadores formarían una buena presentación en el ring.

Jermall Charlo: El peleador estadounidense sigue en la mira de peleadores, aunque tanto Jermall como Jermell Charlo se han convertido en combatientes alejados de los encordados o con situaciones diversas por las cuales sus carreras se vuelven intermitentes.

Osleys Iglesias: El cubano invicto Iglesias es otro nombre interesante. Radicado en Alemania el peleador de 28 años apodado Tornado ha sonado como una opción. De acuerdo a Box Rec y considerando solo como referencia, Iglesias es el segundo mejor rankeado de los supermedianos solo detrás de Canelo.

Es decir podría enfrentar a lo mejor de la categoría teniendo enfrente a Iglesias quien en abril consumó su última victoria para un récord de 15-0 con 14 nocauts.