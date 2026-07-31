Triplemanía 34, cambia de sede y se celebrará en el MGM Grand Arena de Las Vegas

La Triplemanía, máximo evento de Lucha Libre AAA vivirá un antes y un después, al cambiar de sede repentinamente a uno de los escenarios más importantes como es el MGM Grand Arena de Las Vegas, para efectuar esta magna función el 11 de septiembre.

Se tenía previsto que la Triplemanía de dos noches, tuviera su primera parada en el recinto de espectáculos del hotel Luxor que es ampliamente conocido y famoso, pero al quedar corto en capacidades han pasado de un cupo del Luxor Theater de 1,533 lugares al MGM Grand Arena de unos 17 mil lugares, es decir fue un aumento exponencial.

Ese crecimiento viene acompañado del auge que AAA de la mano de WWE ha experimentado en los últimos meses desde su compra, teniendo con este evento el momento de mayor impacto por el mercado al cual llegan en un fin de semana patriótico y donde miles de mexicanos buscarán asistir.

Por tal motivo, AAA y WWE se pronostica que tirarán la casa por la ventana para ofrecer el mejor show, escenario, luchas y rivalidades dejando una velada histórica en el MGM de Las Vegas, donde muchas noches las glorias del boxeo como Canelo Álvarez o Julio César Chávez brillaron.

Comunicado oficial de WWE y AAA sobre la Triplemanía 34 en el MGM Grand Arena

Ante la gran demanda que ha generado la primera Triplemanía que se celebrará en dos noches y dos países este septiembre, Lucha Libre AAA anunció que la función del viernes 11 de septiembre, cuyas entradas ya estaban agotadas y originalmente estaba programada para realizarse en el Luxor de Las Vegas, cambiará de sede y se llevará a cabo en el icónico MGM Grand Garden Arena. La fecha y el horario de inicio del evento se mantienen sin modificaciones.

La preventa exclusiva de WWE para los boletos del MGM Grand Garden Arena comenzará el lunes 3 de agosto a las 10:00 am (tiempo del Pacífico), antes de la venta general al público, que iniciará el martes 4 de agosto a las 10:00 am (tiempo del Pacífico) a través de AXS.com .

Los aficionados que ya adquirieron sus boletos recibirán más información en los próximos días.

AAA atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, tras el éxito de funciones recientemente aclamadas por la crítica como Noche de los Grandes y Verano de Escándalo. Además, Triplemanía 33, celebrada en agosto de 2025 en la Arena CDMX, reunió a 19,691 aficionados, estableciendo un récord de asistencia y convirtiéndose en la edición con mayor audiencia y recaudación en la historia del evento.

La cartelera de este año reunirá a algunas de las máximas figuras de la lucha libre mundial, entre ellas Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, La Catalina, Rey Fénix y muchos más.