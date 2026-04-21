Esto sucedió con el Trofeo Jules Rimet de la Copa Mundial de la FIFA

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, no siempre fue el que todos conocen en la actualidad, hubo otro que marcó a toda una generación y que tiene una historia llena de misterio y que pocos conocen, la cual incluye robos y una misteriosa desaparición.

El nombre del primer trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, se llamaba anteriormente Jules Rimet, nombre que recibió en honor al tercer presidente de la FIFA, la cual fue fundada en 1904. El directivo francés tomó el mando del organismo en 1921 y se mantuvo en el puesto durante 33 años, por lo que el reconocimiento al ganador de la justa mundialista tenía su nombre y fue entregado desde la edición de Uruguay 1930, hasta México 1970.

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¿Qué pasó con el Trofeo Jules Rimet?

Jules Rimet hizo la petición de su diseño en 1928, al escultor francés Abel Lafleur, quien entregó un diseño de 35 centímetros de altura y 3.8 gramos de peso, su apariencia hacía referencia a la diosa griega de la victoria, Niké.

Luego de tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, el trofeo tuvo que ser guardado, pues la competencia se suspendió por la Segunda Guerra Mundial, el encargado de esto fue el director de federación italiana, Ottorino Barassi, quien supuestamente lo escondió en una caja de zapatos por miedo a los Nazis.

Sin embargo, durante la edición de la Copa Mundial de la FIFA de Inglaterra 1966, donde fue robada en Londres, por lo que las investigaciones para recuperar se volvieron noticia a nivel internacional.

Tras una semana desaparecido, un hombre que sacó a pasear a su perro de nombre Pickles, descubrió un paquete que estaba medio enterrado, encontró el Trofeo Jules Rimet, el dueño del perro lo devolvió a las autoridades para que fuera entregado a la Selección de Inglaterra, campeona de esa edición.

En la edición de México 1970, la Selección de Brasil ganó su tercera Copa Mundial de la FIFA, por lo que les dieron el Trofeo Jules Rimet de forma definitiva, ya que así lo marcaba el reglamento, por lo que se diseñó otro trofeo, el que se entrega en la actualidad.

En 1983, unos ladrones entraron a robar y una de las cosas que se llevaron fue el Trofeo Jules Rimet, el cual nunca volvió a ser encontrado, las investigaciones afirman que el ladrón había sido una persona de nacionalidad argentina.

Juan Carlos Hernández, joyero en Río de Janeiro, juntó a José Luiz Vieira da Silva, alias “Bigode” (Bigote) y Francisco José Rocha, alias “Barbudo”, fueron los que robaron el trofeo. Se reveló en las investigaciones que el Jules Rimet había sido fundido para ser vendido, aunque años después el medio italiano Guerin Sportivo, aseguró que había sido mandada a robar por un coleccionista privado de su país.

Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las dos versiones ha sido comprobada y nadie ha vuelto a saber nada sobre paradero del Trofeo Jules Rimet.

