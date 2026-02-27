CONFIRMADO: La selección nacional que eligió a Monterrey como su sede de entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las Selecciones afinan los últimos detalles para estar listas para el inicio de la competencia y uno de los elementos más importantes es la base de operaciones que tendrán durante la justa mundialista.

Túnez elige a Monterrey como su base de entrenamientos para el Mundial

La Selección de Túnez disputará un par de partidos correspondientes al Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monterrey, por lo que la federación de este país africano eligió las instalaciones de El Barrial, ciudad deportiva de Rayados, como su base de entrenamientos durante la justa mundialista.

Así lo confirmó el Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hütt, quien anunció que Túnez dispondrá de las instalaciones de Rayados durante su estancia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Como ya sabrán, Túnez escogió oficialmente El Barrial como su Team Base Camp. Obviamente, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica están contentos con lo que vieron en Monterrey", señaló Hütt.

Selección de Túnez jugará en Monterrey|REUTERS

Túnez se enfrentará al Ganador del Playoff B de UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y a Japón en el Estadio Monterrey, lo que facilitará su logística durante la Copa Mundial.

Alejandro Hütt también aseguró que durante los próximos días una comitiva de los Países Bajos visitará la capital de Nuevo León para evaluar las instalaciones y poder tenerlas en cuenta de cara al posible duelo de los Dieciseisavos de Final que afrontarían los neerlandeses en el Estadio Monterrey.

“Esta semana tenemos la visita de la comitiva de la Selección de Holanda, porque Holanda está considerando quedar en primer lugar y si queda en primer lugar jugarían en Monterrey el lunes 29 de junio. Así que nada, ojalá se de el Holanda vs Brasil que todos queremos en Monterrey”, dijo.

