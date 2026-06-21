Eloy Room impone IMPRESIONANTE récord tras mantener su portería imbatida en el Curazao vs Ecuador

Eloy Room mantuvo el marco en cero durante 90 minutos para mantener el empate sin goles en el duelo en donde su selección, Curazao, sumó su primer punto en Copas Mundiales tras igualar sin anotaciones frente a Ecuador este sábado 20 de junio y de paso estableció un récord impresionante en justas mundialistas.

Te puede interesar: Curazao consigue su primer punto en Copas Mundiales tras empatar con Ecuador en una noche heroica de Eloy Room

Países Bajos 5-1 Suecia 🔥 | RESUMEN EXPRESS | Highlights | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Eloy Room rompe récord de atajadas en tiempo regular en Copas Mundiales

Eloy Room registró 15 atajadas en el partido de este sábado 20 de junio ante Ecuador y estableció un nuevo récord en Copas Mundiales al registrar el mayor número de paradas en los 90 minutos.

El portero de Curazao fue elegido como la figura del partido por la FIFA gracias a su formidable actuación en donde desde los primeros minutos detuvo todos los embates ecuatorianos para resistir el marco en cero.

Room se quedó a una atajada de igualar el récord absoluto en Mundiales que le pertenece a Tim Howard; sin embargo, la marca del estadounidense se logró con tiempo extra y en su caso no pudo mantener el resultado favorable para su selección.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao’s Eloy Room in action REUTERS/Issei Kato|Issei Kato/REUTERS

Howard tuvo 16 atajadas en el partido de los Octavos de Final entre los Estados Unidos contra Bélgica en el Mundial de Brasil 2014; sin embargo, el resultado final fue de 2-1 para los europeos en 120 minutos de partido y el equipo de las Barras y las Estrellas quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014.

El partido entre Ecuador y Curazao también fue el que registró el mayor número de remates entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales con un total de 18 tiros a puerta (15 Ecuador y tres de Curazao).

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá España vs Arabia Saudita EN VIVO y GRATIS en el Mundial 2026