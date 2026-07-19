Los juegos GRATIS que TV Azteca transmitirá HOY domingo 19 de julio del Mundial 2026

Llegó el momento que millones de aficionados esperaban desde hace varias semanas. Este domingo 19 de julio se disputa la Gran Final del Mundial 2026, el partido que definirá al nuevo campeón del mundo y que enfrentará a dos de las selecciones más importantes del planeta: España y Argentina.

Después de un torneo lleno de emociones, ambas escuadras lograron abrirse paso hasta el último encuentro de la Copa del Mundo. España confirmó su gran momento futbolístico al dejar en el camino a Francia en las semifinales, mientras que Argentina consiguió una remontada inolvidable frente a Inglaterra para mantenerse con vida en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Lionel Messi celebra el gol de Argentina|X: CONMEBOL

El duelo también reunirá a varias de las máximas figuras del futbol internacional. Del lado español destacan futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, quienes han sido fundamentales en el funcionamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Por la Albiceleste, Lionel Messi buscará conquistar un nuevo campeonato mundial acompañado por jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Se espera un partido con estilos muy marcados. España intentará imponer la posesión del balón y el juego asociativo que la caracterizó durante todo el torneo, mientras que Argentina apostará por su experiencia, intensidad competitiva y capacidad para responder en los momentos decisivos.

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¿Qué partido transmitirá GRATIS TV Azteca HOY?

TV Azteca llevará completamente GRATIS la Gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, con una cobertura especial que arrancará desde las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México.

La transmisión incluirá la previa del encuentro, el análisis de los especialistas y toda la información alrededor del partido más importante del torneo antes del silbatazo inicial.

España vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS la final del Mundial 2026, por tv abierta en TV Azteca

¿A qué hora juega España vs Argentina?

La Final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio y aquí te presentamos los detalles del partido:

Hora del partido: 1:00 PM, tiempo del centro de México.

Inicio de la transmisión de TV Azteca: 11:30 AM.

Sede: Estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Dónde ver EN VIVO: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network.