Qué artistas estarán en la ceremonia de Clausura del Mundial 2026 y a qué hora inicia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su último día con la final entre Argentina y España. Antes del partido estará la ceremonia de clausura con invitados internacionales. El espectáculo abrirá la jornada y reunirá a figuras de la música, el entretenimiento y el deporte en el Estadio New York / New Jersey.

La ceremonia será una hora y media antes de Argentina - España (con transmisión de TV Azteca Deportes en su app gratuita). Entre los nombres confirmados aparecen Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Tom Cruise. Además, Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes del inicio del encuentro.

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Los artistas que harán el número principal de la ceremonia de Clausura del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la ceremonia tendrá una duración aproximada de 30 minutos. El número principal estará a cargo de Post Malone, acompañado por Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams. La producción del evento fue desarrollada junto con Balich Wonder Studio.

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El medio tiempo también tendrá un show musical

Después de la ceremonia, Argentina y España disputarán la final del torneo. En el descanso del partido también habrá un espectáculo musical. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un show de medio tiempo organizado por la FIFA.

Argentina está a 90 minutos de ganar una nueva estrella|Agustin Marcarian/REUTERS

Entre los artistas anunciados para ese segmento aparecen Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro PS22 Chorus, Plaza Sésamo y Los Muppets. Según la organización, el espectáculo apoyará el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, para impulsar el acceso a la educación y al futbol para niños de distintos países.

Horario de la ceremonia de Clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura iniciará a las 11:30 horas del centro de México, equivalente a las 13:30 horas de Nueva York, 14:30 horas de Argentina y 19:30 horas de España. Tras el espectáculo previo comenzará la final entre Argentina y España, mientras que el histórico show de medio tiempo se realizará durante 11 minutos del descanso del encuentro.

TV Azteca transmite la Gran Final del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido entre Argentina y España y la ceremonia de premiación. También irá por nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

