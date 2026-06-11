CONFIRMADO: TV Azteca retransmitirá la victoria de México vs Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

La Selección de México arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar 2-0 a Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México y reencontrarse con su afición en un encuentro que pudiste seguir a través de la señal de TV Azteca y en sus plataformas digitales.

Te puede interesar: México cumple en su debut en el Mundial 2026 y vence a Sudáfrica con goles de Quiñones y Jiménez; resumen, goles y mejores momentos

TV Azteca retransmitirá el México vs Sudáfrica

México arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-0 a su similar de Sudáfrica en la inauguración de la justa mundialista.

El encuentro dejó gratas emociones, pero si no tuviste la oportunidad de verlo o si quieres revivir el partido podrás hacerlo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, en las pantallas de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre tomó de manera momentánea la cima del Grupo A al sumar tres puntos valiosos y buscará mantener la posición esperando calificar a la siguiente ronda y continuar su camino en la Ciudad de México.

Las siguientes pruebas que se le presentan al combinado mexicano será en contra de sus similares de Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, mientras que volverá a la Ciudad de México para medirse a Chequia en el cierre de la Fase de Grupos.

No te pierdas la retransmisión del partido



México vs Sudáfrica

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Canal: Azteca 7

Plataformas digitales: Azteca Deportes

Te puede interesar: Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de la Selección Mexicana en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026