Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de la Selección Mexicana en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana no tardó en convertirse en tema de conversación alrededor del planeta. Apenas unos minutos después de su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los principales medios deportivos del mundo comenzaron a destacar el resultado conseguido por el equipo de Javier Aguirre.

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Más allá de los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la prensa internacional puso especial atención en el ambiente vivido en el Estadio Ciudad de México, el peso de la localía y la forma en la que el combinado Azteca logró asumir la presión de inaugurar el torneo más importante del futbol.

Desde Europa hasta Sudamérica, los titulares coincidieron en una idea: México cumplió con su papel y arrancó la Copa Mundial con autoridad.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Europa destacó el dominio de México en el partido inaugural

Uno de los análisis más llamativos llegó desde Francia. El prestigioso diario L'Équipe resumió la actuación mexicana con una frase contundente: "Le Mexique maître chez lui" ("México, dueño de su casa").

En España, Marca resaltó el ambiente vivido en el Estadio Ciudad de México y el rendimiento colectivo del equipo nacional.

"México hace bailar al Azteca con un buen triunfo en el inicio de su Mundial".

Entrée réussie dans le Mondial pour le Mexique > https://t.co/9hQJuCJ4Re pic.twitter.com/SYsvGGoyGM — L'Équipe (@lequipe) June 11, 2026

Por su parte, el diario catalán Mundo Deportivo interpretó el resultado como un momento histórico para el futbol mexicano. "México cambia su historia y abre el Mundial con triunfo".

México hace bailar al Azteca con un buen triunfo en el inicio de 'su' Mundial https://t.co/y3T23UiKKI #FIFAWorldCup #Mundial2026 por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) June 11, 2026

Mientras tanto, en Italia, La Gazzetta dello Sport puso el foco en la intensidad del encuentro y las expulsiones que marcaron distintos momentos del partido.

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América y Sudamérica también elogiaron al Tri

La repercusión tampoco tardó en llegar al continente americano.

El periódico Los Angeles Times destacó la combinación entre el apoyo de la afición mexicana y el escenario histórico donde se disputó el encuentro.

"Ayudado por su gente y un estadio histórico, México abre el Mundial 2026 con victoria sobre Sudáfrica".

Desde Argentina, el diario Olé también siguió de cerca el debut del equipo nacional y destacó el resultado conseguido por el conjunto dirigido por Javier Aguirre en el arranque de la competencia.

MÉXICO GANÓ EL PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL 2026 🇲🇽🏆



⚽ Con goles de Quiñones y Jiménez, el seleccionado de Aguirre se llevó el triunfo frente a Sudáfrica en el primer encuentro de la Copa del Mundo



🟥 TRES expulsados en el primer encuentro: Sithole (Sud), Zwane (Sud) y… pic.twitter.com/wEC3NIhDQk — Diario Olé (@DiarioOle) June 11, 2026

La victoria no garantiza nada de cara a la siguiente ronda, pero sí permitió que México iniciara la Copa Mundial de la FIFA 2026 con confianza, tres puntos en la bolsa y una sensación que pocas selecciones logran generar en el primer día de un Mundial: convencer a su gente y llamar la atención del mundo entero.