TV Azteca transmitirá Atlante vs Leones Negros EN VIVO

Este jueves se disputa el juego de Cuartos de Final que se pronostica lleno de emociones entre el cuadro del Atlante, último campeón de la Liga de Expansión y el conjunto de Leones Negros que luce como serio contendiente.

Este jueves, desde las 6:55 PM, podrás seguir EN VIVO el choque en la Ciudad de los Deportes, por la señal de aztecadeportes.com, nuestra aplicación, así como las plataformas oficiales de Facebook y YouTube.

El encuentro de ida tendrá a la mejor versión de ambas escuadras, que terminaron el torneo regular con contrastes. Por un lado, los tapatíos fueron segundos de toda la competencia, sumando 33 unidades y a un punto del líder Alebrijes.

Leones Negros buscarán dar un golpe en casa de los Potros de Hierro del Atlante para que en la vuelta terminen la hazaña, aunque la aduana de la Ciudad de México será complicada por lo que presenten los locales y el intenso apoyo que se avecina de parte de su afición.

Atlante culminó el torneo en el séptimo escalón con 25 puntos, los suficientes para ir a la Liguilla de esta Liga de Expansión, que tiene en competencia a otros conjuntos.

TE PODRÍA INTERESAR: ÚLTIMAS DECLARACIONES DE MARCELO FLORES

El antecedente de Atlante vs Leones Negros

El jueves, en el duelo de ida, desde el Estadio Azulgrana, como era llamado, Atlante recibirá a Leones Negros. En la jornada 8 del torneo, estos dos conjuntos midieron fuerzas, siendo los tapatíos de los Leones Negros, los que se quedaron con el triunfo en el Estadio Jalisco, por marcador de 3-1, con anotaciones contuendentes de Rodrigo Godínez, Marco Granados y Daniel Amador.

Aquel juego fue una sorpresa, pues al minuto 8 Leones cometió un penal que logró convertir Ramito Costa a los 9 minutos del juego, pero la visita se relajó y en los últimos 20 minutos Leones empató, le dio la vuelta y derrotó.

Godinez anotó al 70’, Granados hizo lo propio al 82 y en tiempo agregado hasta el 96’, Amador anotó por la vía del penal.

TE PODRÍA INTERESAR: GERARDO MARTINO LE RESPONDE A MARCELO FLORES