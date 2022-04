Gerardo Martino le responde a Marcelo Flores

Ante las palabras del joven de 18 años, Gerardo Martino aseguró que la Selección Mexicana no debe ofrecerle nada a los futbolistas, sino al contrario, los jugadores son lo que tienen que llegar a ofrecerles cosas al combinado nacional a través de su nivel futbolistíco y el portar la playera de cualquier país con orgullo.

“No me parece que no se debe plantear de esa forma. Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son los futbolistas los que tienen que ofrecerle a la selección y lo que le tienen que ofrecer está el aspecto futbolístico y el aspecto de ganas de pertenecer, si no tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres opciones, no tiene sentido, nosotros no estamos acá para ofrecerles cosas a los futbolistas, son los futbolistas que tienen que ofrecerle cosas a un país poniéndose la camiseta y representando la con convicción”, comentó el “Tata” en conferencia de prensa.

Marcelo Flores y su sueño de jugar un Mundial con México

Martino no viajó con la Selección Nacional

El entrenador mexicano no pudo viajar a Orlando, Florida para su encuentro en contra de los “Chapines” esto debido a su recuperación del ojo y darle prioridad a los partidos que se tendrán a mitad de año, en donde podrá contar con practicamente equipo completo en una de las últimas concentraciones y encuentros amistosos rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Ya nunca hable de esos tiempos, si yo hubiera hablado esos tiempos no estaría acá. Yo estoy prácticamente con el alta como dije antes hago vida normal, participó en los entrenamientos, todavía llegamos con mucha justeza a esta etapa de Orlando y es mucho más prudente esperar el verano dónde tenemos una gran cantidad de partidos, muchos más viajes y evitar ahora cualquier contratiempo y a partir de ahí nada es lo mismo, que pasó en marzo donde no viaje a Honduras pero pude dirigir los dos partidos jugados en el Azteca”.

Más minutos para los jóvenes

Sobre la posibilidad de que los jóvenes que pueden sumar minutos en el duelo ante Guatemala tengan oportunidad de ser parte de la lista final en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el estratega argentino aclaró que nadie tiene las puertas cerradas; sin embaego, estar en un buen momento requiere más que unas buenas actuaciones en sus respectivos clubes.

“Hay una gran cantidad de partidos y evidentemente hay un listado de futbolistas que va a ser mucho más profundo qué las 20 que necesitamos en esta convocatoria, ese también está cierto que estos chicos van a tener la posibilidad, se van sumando algunos estuvieron con chile, con Ecuador, vuelven a estar ahora, son muchas las oportunidades, algunos la tuvieron en enero o marzo, las eliminatorias, y no solamente tienen opciones de la Nations League, también tienen opciones de los partidos amistosos y está claro que algunos de ellos tienen opciones de estar en la lista final para el mundial de Qatar, dicho esto cabe la posibilidad para futbolistas que tengan un buen momento o que continúan en un buen momento y quiero aclarar el buen momento para mí no son ni cuatro partidos, ni cinco partidos, ni dos goles, ni tres goles, sino algo al momento se justifica cuando uno habla de una temporada entera”, finalizó el entrenador nacional.

México vs Guatemala

