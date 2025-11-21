deportes
Nota

Repechaje en México: Fechas y horarios confirmados en Monterrey y Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Este viernes 21 de noviembre, se dieron a conocer los partidos, fechas y horarios a jugarse en Guadalajara y Monterrey a jugarse en marzo de 2026

Estadio BBVA, casa de Rayados
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
De cara a la Copa del Mundo de 2026, han quedado definidas las fechas y los horarios para los partidos de repechaje que se van a jugar en México con sede en Guadalajara y Monterrey.

Estamos a 202 días del inicio del Mundial 2026 y las Selecciones de Irak, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia, buscan los últimos dos boletos de la zona de Concacaf para disputar la justa internacional que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá.

Fechas y horarios del repechaje en México

Bolivia y Surinam se enfrentarán en el Estadio BBVA de Monterrey el jueves 26 de marzo a las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Por su parte, en el Estadio Akron de Guadalajara se va a jugar la semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica el mismo 26 de marzo a las 20:00 horas.

Para las Finales, instancia en la que República Democrática del Congo e Irak esperan rival, el duelo del conjunto de África Central ante el ganador de la serie de Nueva Caledonia y Jamaica se va a disputar el martes 31 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en Guadalajara.

Del otro lado, Irak va a tener como rival al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam. La Final se va a jugar el mismo 31 de marzo a las 21:00 horas en Monterrey.

Los dos equipos ganadores de las Finales obtendrán su pase al Mundial 2026 a jugarse del 11 de junio al 19 de julio del año entrante.

Equipos clasificados al Mundial 2026

  • Concacaf: México, Estados Unidos y Canadá. Panamá, Curazao y Haití.
  • Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
  • África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.
  • Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.
