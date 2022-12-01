TV Azteca transmitirá Corea del Sur vs Portugal | Grupo H Qatar 2022

Las selecciones de Corea del Sur y Portugal se enfrentan en partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México) este viernes con la conducción y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano e Iker Casillas.

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Corea del Sur acabó perdiendo en uno de los partidos más entretenidos del Mundial hasta el momento, ya que perdió por 3-2 ante Ghana y ya no depende de sí mismo para clasificar. El cuadro coreano remontó una desventaja de 2-0 gracias a un doblete de Gue-Sung Cho, pero el eventual gol de Mohamed Kudus para Ghana significa que Corea del Sur ahora debe derrotar al ya clasificado Portugal mientras espera un favor de Uruguay si quiere meterse en los octavos de final.

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Después de haber asegurado el paso a la fase de octavos de final por cuarta vez en las últimas cinco ediciones de la Copa del Mundo, Portugal solo necesita un punto en este choque para garantizar el primer puesto en el Grupo H. La historia apunta a una gran actuación de ellos en este último partido de grupo, ya que actualmente están invicto en sus últimos cuatro choques de este tipo (G2, E2), aunque esa racha comenzó después de perder 1-0 ante Corea del Sur cuando sufrió una eliminación temprana en 2002.

Horario del partido Corea del Sur vs Portugal

El encuentro entre Corea del Sur vs Portugal iniciará a las 9:00 A.M. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en VIVO el partido Corea del Sur vs Portugal?

Corea del Sur vs Portugal en VIVO por Azteca 7 con la narración y análisis de los mejores del mundo mundial.

