TV Azteca transmitirá el E-Prix de Seúl EN VIVO | Formula E

La temporada 8 del ABB FIA Formula E World Championship llegará a su punto álgido en Corea del Sur este fin de semana con el Hana Bank Seoul E-Prix 2022, donde se coronará al piloto y al equipo campeón, además la primera serie de automovilismo totalmente eléctrico del mundo cumplirá 100 carreras.

Resumen: E-Prix de Londres R14 | Formula E

Once equipos y 22 pilotos han competido en la mayor temporada de carreras de la Formula E hasta la fecha, con las rondas 15 y 16 que se celebrarán este sábado y domingo, y cuatro pilotos que siguen luchando por el título al frente de la clasificación.

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Será la primera vez que la Formula E corra en Corea del Sur, el E-Prix tendrá lugar en una pista única construida alrededor del Estadio Olímpico de Jamsil e incluso atravesando el mismo, siendo el primer evento deportivo del campeonato mundial celebrado en este lugar desde los Juegos Olímpicos de 1988.

Stoffel Vandoorne lidera el camino de Mercedes-EQ en un intento de conseguir dos victorias consecutivas tras su éxito en el Campeonato del Mundo de Pilotos y Equipos el año pasado en la séptima temporada. El belga amplió su ventaja a 36 puntos sobre su rival más cercano, Mitch Evans de Jaguar TCS Racing, durante el SABIC London E-Prix de hace dos semanas, en el que sus competidores más cercanos flaquearon.

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La consistencia es fundamental en el ABB FIA Formula E World Championship. Aunque Vandoorne sólo ha logrado una victoria esta temporada, frente a las tres de Evans y Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing), que ocupa la tercera posición, Vandoorne es el que más veces ha subido al podio y ha puntuado en 13 ocasiones esta temporada, arrebatando a Daniel Abt el honor de ser el piloto que más puntos ha conseguido en una campaña. En las últimas cuatro rondas, Vandoorne ha terminado entre los cuatro primeros y con un par de podios: el piloto de Mercedes-EQ ha lanzado el guante.

Horario y dónde ver las dos carreras del E-Prix de Seúl

No te pierdas las dos últimas carreras de la Formula E que definirán al campeón de la temporada 8. El E-Prix de Seúl rondas 15 y 16 podrás verlas totalmente en vivo a través de las plataformas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, este sábado 13 y domingo 14 de agosto a la 1:50 AM.