Este lunes 5 de diciembre de 2022, las Selecciones de Brasil y Corea del Sur se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el partido se jugará en el Estadio 974 a la 1:00 pm del centro de México y podrás disfrutarlo EN VIVO por Azteca 7, El Canal del Mundial.

¿Cómo llega Brasil?

La Selección de Brasil superó la primera fase “sin transpirar”, se ubicaba en el Grupo G junto con Serbia, Suiza y Camerún.

En el primer partido se impuso 2-0 a Serbia con dos goles de Richarlison, sin embargo, sufrió la baja de su máxima figura, Neymar Junior. En la segunda fecha se enfrentó a Suiza y le superó 1-0, si bien se llevó el partido por la mínima, en el tramite del partido se le notó cómoda a la canarinha. En el Último partido de los grupos, el estratega Tite rotó a sus jugadores y jugó a medios gas. Camerún ganó el partido, sin embargo, el mismo Tite pidió calma.

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¿Cómo llega Corea de Sur?

Corea del Sur terminó la fase inicial en el segundo puesto del Grupo H solamente por detrás de Portugal, y ante la sorpresa del mundo, por arriba de Uruguay y Ghana.

Corea arrancó el certamen empatando sin goles contra un equipo charrúa con jugadores del nivel de Luis Suárez, Edinson Cavani, Fede Valverde, Darwin Núñez, entre otros.

En la segunda fecha se enfrentó a Ghana y en un vibrante partido cayó 3-2. Se jugó todo en la tercera y última jorada contra Portugal. Empezó perdiendo temprano en el partido pero en los minutos finales consiguió el gol que le daría el boleto para los octavos.

Recuerda que el partido es este lunes a la 1:00 pm y lo podrás ver EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial.

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